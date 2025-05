Onde está Gisele? Jovem saiu de casa para trabalhar e desapareceu

Onde está Gisele?

A jovem doméstica Gisele Heloísa Alves Silva, de 29 anos, desapareceu após sair de casa para trabalhar. O caso aconteceu em Goianira (GO) e a família pede ajuda nas redes sociais para tentar localizar a moça.

De acordo com o marido, o carro de Gisele ficou sem combustível e parou, ainda perto de casa. Ela, então, chamou um carro por aplicativo. Desde então, ela não foi mais vista.