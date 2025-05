VÍDEO: Cardeais são fechados na Capela Sistina para escolher papa

Os 133 cardeais que vão escolher o novo papa foram enclausurados na Capela Sistina, no Vaticano, para começar o conclave. As portas foram fechadas por volta de 12h40 (horário de Brasília) desta quarta-feira (7), após o "Extra Omnes" ("Todos fora", em latim) – pedido aos que não têm relação com reunião para que deixassem o local, sob os afrescos de Michelangelo. A previsão é que o primeiro resultado seja revelado durante a tarde desta quarta.

A procissão em direção à Capela Sistina começou às 16h30 (11h30, horário de Brasília), 16 dias após a morte do papa Francisco. Portas foram fechadas uma hora depois com as palavras do mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, monsenhor Diego Ravelli. Antes, os cardeais estiveram reunidos na Capela Paulina em oração.