Polícia prende 2 e apreende 154 mil cigarros em operação no Vale

Operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região prendeu duas pessoas e apreendeu 154,6 mil unidades de cigarros contrabandeados. A ação foi deflagrada em nove cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte nesta quarta-feira (7).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ‘Operação Novo Vale’ teve como base um inquérito instaurado pela Delegacia de Polícia de Caçapava, que investigou integrantes da organização criminosa. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em endereços situados nas cidades de Caçapava (8 locais), São José dos Campos (3), Pindamonhangaba (3), Taubaté (2), Lorena (1), Cruzeiro (4), Guaratinguetá (1), Caraguatatuba (1) e Ilhabela (1).