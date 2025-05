VÍDEO: PM é baleado dentro de viatura durante patrulhamento

Um policial militar identificado como cabo Leandro Felix da Silva foi baleado por criminosos enquanto fazia patrulhamento na avenida Bento Guelfi, no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (7). O agente estava dentro da viatura e foi atingido de raspão por um tiro de fuzil. Até o momento, ninguém foi preso.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. A viatura em patrulhamento foi rapidamente alcançada por uma Mitsubishi Outlander de cor cinza. É nesse momento que o criminoso atira contra o agente. O PM foi atingido de raspão por pelo menos dois disparos. Após o crime, os bandidos fogem.