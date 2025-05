Prefeitura apura agressão de aluno em diretora de escola de SJC

A Prefeitura de São José dos Campos está apurando uma denúncia de que um aluno teria agredido uma vice-diretora na escola municipal Dom Pedro Alcântara (Caic), no bairro Dom Pedro 1º, na região sul da cidade. O caso teria ocorrido nesta quarta-feira (7).

De acordo com o relato de um pai de aluno da escola, um estudante da unidade tentou agredir a vice-diretora. Viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal) e da prefeitura forma acionadas e estiveram na escola nesta manhã.