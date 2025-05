Homem tenta tocar partes íntimas de menina em ponto de ônibus

Um homem foi preso em flagrante, na tarde da última segunda-feira (5), por importunação sexual contra uma adolescente, em um ponto de ônibus localizado em frente à Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol, no centro de Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão foi realizada por equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) após denúncia de um morador da cidade.