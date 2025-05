Com app 'Muralha Paulista', PM captura dois foragidos no Vale

Com o auxílio do aplicativo 'Muralha Paulista', da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), policiais militares capturaram dois foragidos da justiça no Vale do Paraíba, nessa terça-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta de 15h, em patrulhamento pelo bairro Santana, na região norte de São José dos Campos, os policiais prenderam uma mulher de 43 anos.