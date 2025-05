Onça que matou Jorginho expeliu ossos 'possivelmente humanos'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A onça-pintada que matou o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, no Pantanal sul-mato-grossense, teria expelido fragmentos ósseos e cabelos “possivelmente humanos”. O animal foi capturado por biólogos e está em recuperação no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

Uma perícia da Polícia Civil vai confirmar se o material encontrado é humano. Serão analisados o DNA dos restos mortais de Jorge, do sangue encontrado no local do ataque e do material encontrado nas fezes da onça. A investigação tenta confirmar se a morte do caseiro foi realmente causada pelo animal.

À Rádio Itatiaia, o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul afirmou que o estado de saúde da onça é estável. Ainda em reabilitação, o animal está ativo, principalmente durante a noite (o que é comum para a espécie) e se alimentando adequadamente. O felino está alerta e consciente.

* Com informações da Rádio Itatiaia