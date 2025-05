Após sumir de casa, Gerson é encontrado com vida em São José

Foi encontrado com vida na madrugada desta quarta-feira (7), em São José dos Campos, um morador da zona sul da cidade que estava desaparecido desde a tarde de terça-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a família, ele foi encontrado após buscas pela região sul, que mobilizaram parentes e amigos. “Com a graça de Deus nós já encontramos agora à 1 hora da manhã”, divulgou um homem nas redes sociais.