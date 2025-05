Mulher é esfaqueada e enforcada pelo marido, que acaba espancado

Uma mulher de 42 anos sobreviveu a ataques violentos perpetrados por seu próprio marido na madrugada desta quarta-feira (7), em São José dos Campos. O homem de 36 anos, que já prometeu um dia amá-la, tentou matá-la com uma faca e depois enforcada, segundo o registro policial. Ele só não a matou porque foi contido por terceiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta de 0h28 desta quarta-feira, na região leste de São José. Segundo o depoimento da mulher, o marido é usuário de drogas e fica agressivo quando está sob efeito dos entorpecentes, fantasiando que a mulher o está traindo.