Crânio é achado com velas e uma carta: 'Deixa que eu te protejo'

Um crânio humano foi encontrado ao lado de um prato, duas velas (uma preta e outra vermelha) e uma carta próximo a uma rodovia em São Paulo. A carta, assinada como 'Sr. Caveira', trazia uma mensagem misteriosa.

O caso aconteceu na Rodovia dos Imigrantes, no trecho de Cubatão, na última sexta-feira (2), em uma área de estacionamento, perto do km 58.