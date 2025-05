Motorista é preso por embriaguez após causar acidente em Taubaté

Um motorista de 27 anos foi preso por embriaguez após causar acidente em rodovia de Taubaté. O homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (7), por embriaguez ao volante, após colidir com uma motocicleta na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. A vítima foi socorrida ao hospital e liberada após atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu por volta das 5h, na altura do km 0+300 da Oswaldo Cruz. O condutor recusou o teste do bafômetro, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo a Polícia Militar.