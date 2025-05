Após sexo no motel, homens fogem sem pagar e furtam vibrador

Depois de passarem seis horas em um quarto de motel, mantendo relações sexuais e bebendo, dois homens fugiram do estabelecimento sem pagar a pagar e ainda furtaram um vibrador.

O caso aconteceu em Botucatu (SP) na última quinta-feira (1º), sendo divulgado só no domingo (4). Segundo o boletim de ocorrência, além da estadia, a conta do motel incluía três cervejas, preservativos e o vibrador.