VÍDEO: Aluno é repreendido por usar celular e agride professora

O vice-diretor da instituição chamou a polícia e foi registrado um boletim de ocorrência. A professora disse à polícia que o estudante vem apresentando “comportamento hostil, agitado, opositor e resistente ao cumprimento de regras, desde o início do ano letivo”.

Os pais do estudante também foram chamados. Segundo eles, o filho possui diagnóstico médico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e transtorno opositivo desafiador, mas o tratamento está interrompido. A escola ainda não sabia do diagnóstico do estudante.

* Com informações do portal G1