VÍDEO: Cardeal faz apelo por 'papa que a humanidade precisa'

Em homilia de missa que antecede as votações do primeiro dia de conclave, o cardeal decano Giovanni Battista Re pediu luz para os cardeais que vão votar para escolher o novo papa. A missa ‘Pro Eligendo Pontifice’ teve início nesta quarta-feira (7), às 5h no horário de Brasília - 10h, pelo horário local.

Ela foi presidida por dom Giovanni Battista e concelebrada pelos membros do Colégio Cardinalício. O rito solene reuniu milhares de fiéis, que já vivem a expectativa pela escolha do Sucessor de Pedro.