VÍDEO: Cardeais rezam por N. Sra. Aparecida para escolher papa

Os cardeais brasileiros aptos a participarem do conclave que elegerá o próximo papa fizeram uma oração conjunta, em Roma, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para o sucesso da eleição, que começa nesta quarta-feira (7).

A oração aconteceu na terça-feira (6), no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, local em Roma para estudos do clero brasileiro. Os brasileiros se reuniram momentos antes dos cardeais seguirem para o Vaticano, segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).