Homem é esfaqueado em avenida de SJC e diz ter sido ameaçado

Um homem foi esfaqueado em avenida de São José dos Campos e afirma ter sido agredido por pessoas armadas. Com 33 anos, ele foi encontrado ferido com golpe de faca no tórax e escoriações na cabeça, na avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Vila Nova São José, na região central, durante a madrugada desta quarta-feira (7). O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) informaram que patrulhavam a região quando foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência envolvendo um homem que estaria parando veículos no meio da rua. No local, os agentes encontraram a vítima desorientada, acenando com as mãos para os carros.