‘Amo você’: família se despede de Nadia Aparecida Peneluppi

Morreu na terça-feira (6), aos 76 anos, Nadia Aparecida Peneluppi, mulher amada, respeitada e conhecida no Vale do Paraíba. O corpo foi velado e cremado em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O velório ocorreu na terça-feira, das 15h30 às 18h40, no Campo das Oliveiras, no centro de Jacareí. O corpo de Nadia foi cremado no Crematório Campo das Oliveiras, na mesma cidade.