Candidatos lotam fila para emprego na Tauste pelo 2º dia no Vale

Entre os destaques da nova unidade estão o açougue com carnes frescas desossadas no local, um hortifrúti com itens selecionados, padaria com produção própria e uma praça de alimentação com 320 lugares. O espaço também contará com 40 lojas de apoio, incluindo Farma Conde, Café Donuts, Lotérica, petshop e uma unidade da academia Smart Fit. Essa será a 11ª loja da rede Tauste no estado de São Paulo.