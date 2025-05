Calor volta à região após queda na temperatura; tempo fica seco

Após queda na temperatura nos últimos dias, o calor volta à região nesta quarta-feira (7), com menor sensação de frio e aumento da temperatura máxima ao longo do dia. As madrugadas continuarão mais frias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a quarta-feira começou com temperaturas mais amenas, sensação de frio e céu parcialmente nublado em todo o território paulista.