Motorista de app é vítima de racismo após negar corrida

Uma motorista de aplicativo de 45 anos registrou um boletim de ocorrência após ser alvo de ofensas racistas em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O caso ocorreu na última quinta-feira (1º), durante uma corrida encerrada pela profissional, e foi formalizado no domingo (4).