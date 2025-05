Homem abusa de adolescentes que dormiam em sítio e acaba preso

Um homem de 45 anos foi detido preventivamente em Santana do Ipanema, Alagoas, após ser acusado de violentar duas jovens, de 13 e 15 anos, por cerca de um ano. Uma das vítimas é a afilhada do suspeito.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem se valia da relação de proximidade entre as famílias das garotas.