São José Futsal goleia Campos do Jordão na estreia do Paulista

O São José Futsal goleou a AD Campos do Jordão por 8 a 0 nesta terça-feira (6), no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos, no jogo de abertura da edição 2025 do Campeonato Paulista de Futsal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta terça, a partida começou com meia hora de atraso porque o time da Serra da Mantiqueira também se atrasou e demorou para chegar ao ginásio.