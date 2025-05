Vigilante é atropelado, tem celular furtado e em seguida e morre

Um vigilante de 47 anos morreu após ser atropelado na madrugada do último domingo (4), no bairro do Brás, região central de São Paulo.

A vítima, identificada como José Francelino Moreira, realizava uma ronda quando foi atingida por um veículo. Pouco depois, enquanto ainda agonizava no chão, teve o celular furtado por um homem que passou pelo local.