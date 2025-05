Interdição parcial da Sebastião Gualberto começa nesta quinta

A Prefeitura de São José dos Campos começa nesta quinta-feira (8) a interdição de uma faixa de rolamento na avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, na região central da cidade. A medida faz parte das obras de ampliação e reestruturação da via, no trecho compreendido entre o Posto Sete Estrelas e o Viaduto Marcílio Fiori.

Durante aproximadamente três semanas, o local passará por intervenções que incluem a construção de uma nova pista e a recuperação do pavimento atual. Equipes de Agentes de Mobilidade estarão presentes para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego.

Enquanto durar a obra, o trânsito será mantido com três faixas ao todo — duas em um sentido e uma no sentido oposto. A divisão será sinalizada com cones, permitindo ajustes conforme o volume de veículos, sempre priorizando o fluxo mais intenso.