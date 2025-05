VÍDEO: Idosa de 80 anos é atropelada por ônibus

Uma mulher de 80 anos sofreu um atropelamento ao tentar atravessar uma via movimentada de São Paulo na tarde desta quinta-feira (1º). O acidente ocorreu em uma faixa de pedestres, mas, de acordo com relatos de testemunhas, o semáforo estava aberto para o fluxo de veículos no momento da travessia.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista do ônibus percebe a idosa e tenta frear, mas não consegue evitar a colisão. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital da região, onde os médicos diagnosticaram traumatismo craniano.