Traficantes matam idoso acusado de se masturbar perto de criança

Um homem de 68 anos foi brutalmente assassinado na madrugada de sábado (3), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o idoso foi atacado com pedaços de pau e pedras após ser acusado, por suspeitos ligados ao tráfico de drogas, de cometer um ato obsceno próximo a uma criança.