Quem matou Cristinna? Empresária é morta em casa a facadas

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga um possível caso de feminicídio ocorrido em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O corpo da empresária Cristinna Corbellini, residente na zona Norte da capital gaúcha, foi localizado em uma área de mata no bairro Olaria, após ter sido dada como desaparecida no fim de semana.