VÍDEO: Deputado Delegado Olim é assaltado em São Paulo

O deputado estadual Delegado Olim (PP) foi vítima de um assalto na manhã da última quinta-feira (1º) no bairro da Vila Olímpia, zona oeste da capital paulista. O parlamentar, de 66 anos, teve seu relógio Rolex roubado por um criminoso armado enquanto estava em seu carro na rua Casa do Ator.

Imagens de segurança mostram o momento em que o veículo azul-marinho do deputado para em um cruzamento e, cerca de 15 segundos depois, é abordado por um homem em uma moto vermelha. Armado com um revólver, o assaltante exige o relógio de luxo, e Olim entrega o acessório sem reagir. A ação durou aproximadamente 20 segundos.