Invadiu a casa do próprio pai e tentou estuprar a madrasta

Um homem de 28 anos, identificado como Daniel de Oliveira da Silva, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu após ele invadir a residência do próprio pai e tentar abusar sexualmente da madrasta, segundo informações da polícia.