'Nossa menina partiu'; futura médica morre em acidente de carro

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro em que as estudantes estavam, um Hyundai HB20, saiu da pista em uma curva e capotou. Três pessoas ficaram presas às ferragens. Uma das jovens morreu ainda no local; a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital.

Nas redes sociais, a mãe de Camilla lamentou a perda da filha: “Infelizmente nossa menina partiu. É uma dor inimaginável, mas Deus sabe de todas as coisas e o Senhor nos dará forças”.

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), onde as jovens cursavam medicina, emitiu nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares e colegas das estudantes. A Polícia Rodoviária Federal investiga as circunstâncias do acidente.