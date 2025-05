Genro ataca esposa grávida, avança na sogra e é morto por sogro

Um homem de 27 anos morreu após ser atingido com um golpe de faca no pescoço durante a madrugada de domingo (4), na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

O autor do crime seria o sogro da vítima, que teria agido para defender a filha grávida de oito meses e a esposa.