Filha impede assassinato da mãe e ex é preso após ataque

ASCOM/Polícia Militar do Paraná

Um homem armado invadiu a residência da ex-companheira e efetuou pelo menos cinco disparos contra ela. A filha adolescente do casal estava no local e conseguiu intervir, evitando a tragédia.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná. Com ele, os policiais apreenderam um dos dois revólveres supostamente utilizados no ataque.

De acordo com a vítima, o homem não aceita o fim do relacionamento. Ela relatou que o ex já possuía passagens pela polícia por crimes envolvendo armas de fogo. Após prestar depoimento, a mulher informou que solicitará uma medida protetiva junto à Justiça.