Baep prende idoso condenado por estupro em São José dos Campos

Policiais do 3° BAEP (Batalhão de Ações Especiais) prenderam um idoso nesta terça-feira (6) no Centro de São José dos Campos. O homem estava foragido da Justiça após ser condenado a 28 anos de prisão por dois crimes de estupro contra familiares.

Durante patrulhamento de rotina, os agentes abordaram o suspeito e, ao consultar o sistema Muralha Paulista, confirmaram que ele era procurado. Os crimes foram cometidos contra dois de seus próprios descendentes.