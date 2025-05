Mãe abandona filhos para ter 'privacidade' com namorado e é presa

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na última quinta-feira (1º), no bairro Varjão, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro, sob suspeita de abandonar os próprios filhos adolescentes. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Civil, após denúncia feita pela filha mais velha da suspeita.

De acordo com o delegado Antonio Furtado, responsável pelo caso, a mulher teria comunicado à filha, na terça-feira (29), que deixaria a residência onde vivia com os três filhos — uma jovem de 19 anos e dois adolescentes gêmeos de 15 — para morar com o companheiro, um caminhoneiro de 45 anos, em outro imóvel no mesmo bairro.