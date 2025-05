Professor é preso ao ser acusado de beijar alunas de 8 e 10 anos

Um professor de 69 anos foi preso na manhã desta terça-feira (6) em Cáceres, a 225 km de Cuiabá, sob suspeita de ter abusado de duas alunas, de 8 e 10 anos, dentro da biblioteca de uma escola municipal. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso da cidade.

A investigação teve início em abril, quando as vítimas relataram à direção da escola que haviam sido beijadas na boca pelo docente enquanto estavam na biblioteca. A direção acionou as autoridades e um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil.