Adeus, Daniel: família despede após assassinato brutal no Vale

Será enterrado na manhã desta quarta-feira (7), no Cemitério Municipal de Avaré, o corpo de Daniel Ferreira dos Santos, de 54 anos. Familiares e amigos se reuniram na Sala Barcelona, do Campo das Oliveiras, em Jacareí, na tarde de terça-feira (6), para prestar as últimas homenagens a Daniel, cuja morte comoveu a cidade pela brutalidade do crime.

Daniel foi encontrado morto no início da noite da última segunda-feira (5), dentro do porta-malas de seu próprio carro — um Corsa preto — com sinais de violência. O corpo estava amarrado e foi localizado na Estrada Municipal João Honorato de Souza, no bairro São Silvestre, em Jacareí.