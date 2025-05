Shibata abre 88 vagas de emprego em Taubaté para diversos setores

A rede Shibata Supermercados está com 88 vagas de emprego abertas em Taubaté, abrangendo diferentes áreas operacionais, administrativas e de liderança. As oportunidades integram o banco de talentos da empresa e são destinadas às unidades da cidade, com chances para profissionais com ou sem experiência anterior, incluindo vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Entre os setores com vagas disponíveis estão açougue, padaria, frios, FLV (frutas, legumes e verduras), limpeza, depósito, empacotamento, segurança, clique e retire, refeitório, pizzaria, rotisseria, sushiman, operador de empilhadeira, operador de caixa e reposição de loja. Também há oportunidades nas áreas de cartaz, atendimento em adega, setor de magazines e restaurantes, além de vagas para jovens aprendizes.