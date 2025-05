Menina de 14 anos desaparece com filho recém-nascido em São José

A avó suspeita que Larissa esteja com o pai de seu filho, um homem de 27 anos. Além de acionar o Conselho Tutelar, a família registrou boletim de ocorrência.

A mãe saiu de casa com o menino na tarde da última quarta-feira (30), na zona sul da cidade. O desaparecimento foi comunicado a OVALE pela avó materna de Larissa, Iraci Carvalho, que tem a guarda da neta e pede ajuda para encontrá-la.

A polícia e o Conselho Tutelar acompanham o desaparecimento da estudante Larissa Vitória Carvalho da Silva, de 14 anos, que sumiu ao lado do filho recém-nascido, o pequeno Viktor, em São José dos Campos.

Larissa, que mora na zona sul de São José, desapareceu nesta quarta-feira. A avó sentiu falta também das roupinhas do bebê e outros objetos da criança.

"Quero encontrar a Larissa e o bebê, que nasceu de oito meses e necessita de cuidados", disse a avó, que solicitou ajuda de OVALE para tentar encontrar a neta e o bebê, autorizando a divulgação das fotos.

Larissa engravidou em 2024, quando desapareceu em São José, por aproximadamente 20 dias, e voltou para casa grávida.