Onça-pintada é encontrada morta em rodovia do Vale do Paraíba

Uma onça-pintada foi encontrada morta em rodovia do Vale do Paraíba. O animal foi achado por populares, já sem vida, na altura do quilômetro 38 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, depois do pontilhão, em Campos do Jordão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A onça-pintada é o maior felino das Américas e um símbolo de força e mistério nas florestas e matas brasileiras. Com pelagem dourada coberta por manchas negras em forma de rosetas, ela é facilmente reconhecida e reverenciada em diversas culturas indígenas como um animal sagrado.