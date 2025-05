Mulher é torturada e crime é filmado e postado nas redes sociais

Segundo a Polícia Civil, a vítima e a mandante do crime são garotas de programa e trabalhavam juntas em diferentes casas de prostituição em Belo Horizonte. A motivação do crime teria sido ciúmes por parte de uma das suspeitas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Durante o trabalho, em algumas ocasiões, elas atendiam o mesmo cliente. A autora acabou se apaixonando pela vítima, mas não teve o sentimento correspondido. Isso gerou grande revolta e motivou a vingança”, afirmou o delegado Carlos Eduardo, da 3ª Delegacia do Barreiro, em entrevista ao jornal O Tempo.

Ainda de acordo com o delegado, a mandante tentou convencer a vítima a se relacionar com ela alegando ter "recebido uma entidade" que determinava que as duas deveriam ficar juntas. Ela teria ameaçado a vítima dizendo que, caso não aceitasse, “consequências” seriam sofridas.

Crime planejado.

Com a ajuda de um homem e de outra mulher, a suspeita planejou toda a ação criminosa. Ela entregou à comparsa as chaves da casa da vítima e a ordenou que fosse até o imóvel no dia do crime.