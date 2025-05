VÍDEO: Treinamento radical do Corpo de Bombeiros chama atenção

Um vídeo que mostra um exercício de preparação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está causando repercussão nas redes sociais. Nas imagens, dois bombeiros aparecem submersos dentro de um tonel cheio de água enquanto a superfície é incendiada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os militares permanecem dentro do recipiente, sem respirar, até que seus colegas consigam apagar as chamas e dar o sinal para que possam sair. O treinamento, que testa a resistência e a capacidade dos profissionais em situações extremas, impressiona pelo nível de dificuldade e risco controlado.