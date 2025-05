'Dor é grande': mãe dá adeus a Ruan, menino de ouro morto em SJC

O acidente com Ruan aconteceu na avenida Camerino Pereira dos Santos, no Jardim São Vicente, na região leste de São José, no feriado do Dia do Trabalhador.

Ruan foi atendido pelo Samu e encaminhado, em estado grave, para o pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. No entanto, o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Os ciclistas evadiram-se do local do acidente.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de São José dos Campos como “colisão” e “comunicação de óbito”, sem configuração criminal até o momento. O exame necroscópico do corpo da vítima foi requisitado ao IML (Instituto Médico Legal).