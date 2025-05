VÍDEO: Na TV, Paolla Oliveira defende legalização do aborto

Durante sua participação no programa Roda Viva, transmitido pela TV Cultura, a atriz Paolla Oliveira causou polêmica ao afirmar que defende a legalização do aborto. O programa foi exibido na segunda-feira (5).

Durante a entrevista, Paolla ressaltou que todas as vertentes do debate sobre o tema partem do direito da mulher: "Eu acho que parte tudo do mesmo lugar. Da gente ter o corpo que a gente quer, se sentir bonita da maneira como a gente é, escolher ter filhos, escolher fazer um aborto. Eu acho que isso é uma escolha da mulher. Eu sou a favor”.

A atriz ainda foi enfática ao dizer que não ver a legalização como um procedimento possível é um retrocesso. Paolla é amplamente conhecida por defender causas femininas, abordando principalmente a pressão estética e liberdade de escolha das mulheres.