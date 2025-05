Fim do Skype: software é desativado pela Microsoft

Usuários do Skype estão dizendo adeus ao software desde esta última segunda-feira (5). O anúncio do fim do Skype havia sido feito pela Microsoft em fevereiro deste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A empresa tem orientado os usuários a realizar a migração para o aplicativo Teams. A rede mais atual permite a conexão com pessoas via ligações, mensagens e vídeos.