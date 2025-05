Neto mata e rouba a avó porque ela não quis emprestar o carro

O próprio neto obrigou a avó a passar as senhas bancárias antes de matá-la para roubar o carro, de acordo com a polícia.

O crime bárbaro teve como vítima Raimunda Gois dos Santos de 59 anos, que foi morta no último domingo (4), após se recusar a emprestar o carro para o neto, de 20 anos. Três homens são investigados, incluindo o neto.