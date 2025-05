Passageiro morre esmagado após ficar preso em porta do Metrô

Um passageiro morreu esmagado, na manhã desta terça-feira (6), após ficar preso entre a porta do trem e a porta de segurança da plataforma da estação Campo Limpo, na Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 8h, quando as estações têm grande fluxo de passageiros.

"É com profundo pesar que a ViaMobilidade lamenta a morte de um passageiro, hoje, por volta de 8h, na estação Campo Limpo, da linha 5-lilás", declarou em nota a empresa que faz a gestão ramal.