Homem é preso no Vale com 26 tijolos de maconha guardados em casa

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Guaratinguetá, na tarde desta terça-feira (6), com 26 tijolos de maconha escondidos em uma casa no bairro Pingo de Ouro.

A operação começou quando policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 23ºBPM/I, com apoio do Canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), foram averiguar informações sobre o armazenamento de drogas em uma residência.