Casal é alvo de ameaça de morte e ataque a tiros em Cruzeiro

Um casal foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Itagaçaba, um dos mais violentos de Cruzeiro, na madrugada de segunda-feira (5). De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 2h30.

Segundo o registro policial, um homem de 42 anos e uma mulher de 39 anos teriam discutido com o suspeito momentos antes do crime. O motivo da briga não foi informado pelas autoridades.