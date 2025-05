Ao ouvir 'vozes', homem sai 'para matar alguém' e ataca jovem

Após ouvir "vozes", um homem saiu de casa "com a intenção de matar alguém e ser morto pela polícia" e esfaqueou um jovem entregador de aplicativo, de 29 anos.

O agressor, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (2), em Aparecida de Goiânia (GO).